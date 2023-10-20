Главы тамбовских КФХ получили условные сроки за хищение 30 млн рублей субсидии

Ленинский райсуд Тамбова признал Артура Тамояна и Кярама Фаразяна виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при получении субсидии на грантовую поддержку семейной животноводческой фермы. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в управлении СКР по Тамбовской области, которое вело расследование уголовного дела против мужчин, подсудимым назначено четыре и три года лишения свободы условно и штрафы в 300 тыс. руб. и 200 тыс. руб.

Следствием и судом установлено, что 41-летний глава КФХ, зная, об отсутствии возможности повторно получить грантовую поддержку на развитие животноводства, разработал мошенническую схему завладения бюджетными средствами. Он обратился к своему родственнику, который также являлся главой фактически неработающего КФХ, и предложил ему принять участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на грантовую поддержку семейной животноводческой фермы.

В 2019 году глава неработающего КФХ подал заявку на получение гранта в размере 30 млн руб., содержащую ложные сведения относительно его деятельности. Также был составлен фиктивный договор о приобретении крупного рогатого скота, на основании которого на расчетный счет продавца (его родственника) поступила субсидия. Деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению.

Как подчеркнули в СКР, для возмещения ущерба по ходатайству следствия на имущество фигурантов дела был наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

Сколько, по версии следствия, похитил из бюджета председатель воронежского сельхозкооператива — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев

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