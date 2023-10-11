Дошло до суда дело воронежского фермера о хищении 14 млн рублей из бюджета

В Россошанский районный суд Воронежской области передано уголовное дело о хищении более 14 млн руб. (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против 55-летнего председателя сельхозкооператива по производству молока и молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о председателе СППК «Лидер» Армене Гукасяне.

По версии следствия, фермер в июле 2020 подал пакет фиктивных документов на получение субсидии на развитие предприятия. Из регионального бюджета ему выделили 14 млн руб. После этого обвиняемый выполнил условия гранта лишь частично. Он купил материалы, технику и оборудование, однако не использовал их на нужды кооператива, а воспользовался ими по своему усмотрению. Для отчетности и создания видимости целевого расходования выделенных средств обвиняемый предоставил в ведомство фиктивные договоры о закупке.

За что бывший глава воронежского сельского поселения получил семь лет колонии — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов

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