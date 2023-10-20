«РусГидро» участвует в реализации 35 зарубежных проектов

Энергохолдинг «РусГидро» (MOEX: HYDR) реализует за границей 35 проектов в сфере энергетики стоимостью выше 3 млрд руб. Об этом сказано в сообщении на сайте компании.

«Группа "РусГидро" экспортирует инжиниринг жизненного цикла на зарубежные рынки, в том числе за счет расширения компетенций в целевых сегментах электроэнергетического сектора»,— говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что ключевыми регионами присутствия «РусГидро» стали Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка. Всего компания реализует проекты в 17 странах.

Накануне в холдинге заявили о готовности участвовать в реализации гидроэнергетических проектов в Мьянме. Как сообщили в «РусГидро», представители компании в ближайшее время поедут в Мьянму, где обсудят сотрудничество с местными предприятиями.

Петр Бузлаев