Рынок «Южный» в Тюмени снесут из-за расширения дороги

В Тюмени планируют снести рынок «Южный» из-за расширения ул. Чаплина. Как сообщил 72.ru, на дороге увеличат количество полос с четырех до шести.

«Согласно планам администрации, реконструкция ул. Чаплина планируется на период 2026–2031 гг. Дорога пройдет через земельный участок, где расположен рынок «Южный». Поэтому объект будет снесен. Когда точно это произойдет, неизвестно»,— цитирует 72.ru собеседника в компании ООО «Ос-7», связанной с «Южным» рынком.

ООО «Ос-7» — юридическое лицо «Южного» рынка. Компания принадлежит депутату Тюменской областной думы Владимиру Пискайкину и его соратнику по партии «Справедливая Россия — За правду» Георгию Эргемлидзе. Выручка ООО «ОС-7» в 2022 году — 12,1 млн руб., чистый убыток — 208 тыс. руб.

Напомним, в 2024 году на строительство дорог в Тюменской области направят 4,7 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета.

Ева Коршунова

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