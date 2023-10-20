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Коммерсантъ FM
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«Интерфакс»: МТС увеличила объем размещения бондов с привязкой к RUONIA до 25 млрд руб.

Компания МТС (MOEX: MTSS) увеличила объем размещения 4-летнего выпуска облигаций с плавающей ставкой с 15 млрд руб. до 25 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 до 15:00 мск 20 октября. Финальный ориентир спреда к RUONIA составил 125 б.п. Изначально его установили на уровне не выше 150 б.п.

RUONIA — усредненный показатель всех процентных ставок, по которым крупнейшие банки России кредитуют друг друга в короткий срок.

Организаторами размещения облигаций выступают Газпромбанк, БК «Регион», БКС КИБ, Россельхозбанк, банк «ДОМ.РФ» и инвестиционный банк «Синара».

О размещении облигаций с плавающей ставкой, привязанной к индикатору RUONIA, и МТС сообщила накануне. Номинал облигаций составит 1 тыс. руб., купонный период — 91 день. Бумаги разместят на Мосбирже (MOEX: MOEX) с ожидаемым третьим уровнем листинга.

Петр Бузлаев

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