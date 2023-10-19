Экоактивисты обратили внимание на тление свалки недалеко от «Пулково»

Активисты МОО «Зеленый Фронт» выехали в промышленную зону Горелово в Ленинградской области, так как жители Ломоносовского района пожаловались на неудовлетворительное содержание объекта, сообщили в межрегиональной экологической общественной организации.

Уточняют, что от места размещения отходов до аэропорта 300 метров, а до взлетной полосы 550. Пожарные работают на тлеющей свалке, ведут проливку. Очевидцы замечают дым, исходящий оттуда, с КАД. По информации «Зеленого Фронта», обслуживанием объекта занимается компания «СПЭК».

Прежде в той же области обнаружили подобную ситуацию на территории свалки, которой занимается компания «Мехуборка СПб». Там также замечали тление отходов. По иску прокуратуру на осуществление деятельности организации по обращению с мусором был наложен запрет.

«Нами уже направлены обращения в надзорные органы для организации проверки на предмет того, соответствует ли деятельность компании «СПЭК» около аэропорта Пулково лицензионным требованиям и природоохранному законодательству, поскольку мы сейчас там видим огромную тлеющую свалку, что представляет угрозу и для окружающей среды и для безопасности полетов»,— заявил глава МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Московском районе Петербурга ликвидировали несанкционированную свалку отходов площадью 800 кв. метров.

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