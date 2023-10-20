Смольный разработал проекты планировки новых вестибюлей «Василеостровской» и «Балтийской»

Правительство Санкт-Петербурга подготовило проекты планировки для новых вестибюлей станций метро «Василеостровская» и «Балтийская». Проекты постановления размещены на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

Из документов следует, что второй вестибюль построят на 11-й линии Васильевского острова. Его протяженность составит 0,06 км, пропускная способность — 11 тыс. человек в час.

В проекте уточняется, что на территории будущей застройки расположен ряд объектов культурного наследия, которые не попадают в границы размещения объектов капитального строительства, но часть из них располагается в зоне размещения подземных сооружений метрополитена.

Новый вестибюль станции метро «Балтийская» по проекту построят на пересечении набережной Обводного канала и Измайловского бульвара, где расположен «Варшавский экспресс». Протяженность вестибюля составит 0,15 км, пропускная способность — 11,8 тыс. человек в час.

В 2019 году ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» стала единственным участником конкурсов по корректировке проектной документации по строительству вторых вестибюлей станций метро «Балтийская» и «Василеостровская», объявленных комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Стоимость выполнения работ по двум контрактам составила 90 млн и 91,3 млн рублей соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный одобрил градостроительную документацию по перспективному участку строящейся «коричневой» ветки метро. Разработать проект и пройти госэкспертизу планируется до конца года.

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