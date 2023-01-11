Под метро заложили бумажный фундамент

Смольный одобрил градостроительную документацию по перспективному участку строящейся «коричневой» ветки метро. Разработать проект и пройти госэкспертизу планируется до конца года. Эксперты отмечают, что строительство участка поможет решить вопрос с транспортной доступностью юго-западной части города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая линия будет иметь 18 остановок по всей своей протяженности, в том числе девять пересадочных станций на другие линии метрополитена. Она соединит Стрельну на юго-западе Петербурга и железнодорожную станцию «Ручьи»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Новая линия будет иметь 18 остановок по всей своей протяженности, в том числе девять пересадочных станций на другие линии метрополитена. Она соединит Стрельну на юго-западе Петербурга и железнодорожную станцию «Ручьи»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории участка Красносельско-Калининской линии (ККЛ) метрополитена от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Обводный канал-2» («Каретная») с электродепо «Красносельское», сообщила пресс-служба городского правительства.

В состав проектируемого участка протяженностью 14,52 км входят шесть новых станций, три из которых — пересадочные: «Казаковская», «Путиловская» (пересадка на станцию «Кировский завод»), «Броневая», «Заставская» (пересадка на станцию «Московские ворота»), «Боровая», «Обводный канал-2» (пересадка на станцию «Обводный канал»).

Как отметили в пресс-службе Смольного, утвержденный документ позволяет получить положительное заключение государственной экспертизы и осуществить строительство объекта в полном объеме. Источник в транспортном блоке городского правительства уточнил для «Ъ-СПб», что проектирование этого участка будет вестись постанционно, завершить проектные работы и пройти госэкспертизу планируется к концу следующего года.

Планируется, что ККЛ будет иметь 18 остановок по всей своей протяженности, в том числе девять пересадочных станций на другие линии метрополитена. Она соединит Стрельну на юго-западе Санкт-Петербурга и железнодорожную станцию «Ручьи».

Открытие первых двух станций ККЛ — «Путиловской» и «Юго-Западной» («Казаковской») запланировано на 2024 год. В прошедшем году специалисты АО «Метрострой Северной Столицы» (МССС) уложили порядка 2500 колец бетонной обделки, завершили механизированную проходку за станцию «Юго-Западная» для перспективного развития ККЛ в сторону будущей станции «Брестская». На завершающий этап вышла проходка наклонного хода станции «Путиловская»: смонтировано 108 из 153 колец чугунной обделки. На станции «Путиловская» также закончена проходка боковых станционных тоннелей.

В текущем году МССС планирует начать монтаж внутренних конструкций станции «Юго-Западная» и отделочные работы, приступить к сооружению вестибюля и шестиэтажного наземного инженерного корпуса. На станции «Путиловская» будут завершены проходка наклонного хода, монтаж основных внутренних конструкций станционного комплекса и отделочные работы. Также в 2023 году начнется строительство вестибюля будущей станции «Путиловская».

Главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков отмечает, что новая ветка метрополитена должна решить проблемы двух районов с плохой транспортной доступностью в пределах КАДа. «Особенно она актуальна для юго-запада, где сильно загружена Кировско-Выборгская линия метро. К тому же Красносельско-Калининская линия даст новую транспортную связь этих районов с центром города и значительно сократит расстояния между ними, что не может не радовать»,— говорит эксперт. Однако, по его мнению, вместо ускоренной сдачи первых двух станций логичнее было бы сдать весь участок линии до «Обводного канала». «Пока же в первое время пересадка с "Путиловской" до "Кировского завода" будет сильно загруженной, и особого эффекта она не даст на таком отрезке»,— поясняет господин Булгаков.

Вячеслав Калашников