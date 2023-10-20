Посол Израиля в России: страна не будет подавать воду на север сектора Газа

Израильский посол в России Александр Бен Цви рассказал ТАСС, что Израиль не планирует восстанавливать водоснабжение в северной части сектора Газа, поскольку жители перемещаются оттуда в южные районы. По его словам, в южную часть региона вода подается. Посол отметил, что подача в южную часть региона налажена, поскольку Израиль не хочет, чтобы «там был тяжелый гуманитарный кризис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бен-Цви

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Бен-Цви

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Вы помните, мы предложили всем жителям северной части перейти на юг. И поэтому, чтобы на юге не возникло никаких дополнительных проблем для мирного населения, которое эвакуировалось с севера, мы решили туда подавать воду»,— сказал Александр Бен Цви. По его словам, прежде чем подать воду в южные районы, они «думали, что этого делать не будут», пока «Хамас» не сделает «какие-то шаги в вопросе заложников».

16 октября Александр Бен Цви заявлял, что израильская сторона возобновила подачу воды в южную часть сектора Газа. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде региона, за день до этого в сектор Газа прекратили подачу электричества. В настоящее время Израиль не поставляет в сектор Газа продукты питания, медикаменты и топливо. На фоне блокады ООН сообщала о работе больниц «на грани коллапса», а также о разрушениях домов, объектов здравоохранения и образования. 19 октября МЧС России отправило в Египет 27 тонн продуктов для сектора Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Газа близко, Газа далеко».

Полина Мотызлевская