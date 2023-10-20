Президент Карабаха Шахраманян: республика не перестала существовать
Президент Нагорного Карбаха Самвел Шахраманян сообщил, что его указов недостаточно для ликвидации республики. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о роспуске всех госучреждений республики и прекращении ее существования.
Самвел Шахраманян
Фото: National Assembly of the Republic of Artsakh / Photolure / Reuters
«Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом»,— заявил господин Шахраманян во время акции протеста выходцев из региона у представительства Нагорно-Карабахской республики в Ереване. Его слова приводит армянская газета Mediamax.
Он подчеркнул, что документ был принят с целью прекращения боевых действий. «Мы сохранили жизни наших ребят и мирного населения»,— подчеркнул Самвел Шахраманян.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия». 5 октября Никол Пашинян подписал декларацию о признании Карабаха за Азербайджаном.
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