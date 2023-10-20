В метрополитене Петербурга обрадовались оценке станции «Автово» от Илона Маска

После того как бизнесмен Илон Маск оценил дизайн станции «Автово» метрополитена Санкт-Петербурга в подземке отреагировали на это, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе СПб ГУП «Петербургский метрополитен» указали, что ответить владельцу социальной сети Х (заблокирована на территории России) не могут, так как у подземки нет там своего аккаунта. Между тем перевозчик очень рад, что «Автово» вызывает восторг за рубежом, ведь это подтверждает наличие у станций петербургского метро звания «подземные дворцы».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что американский бизнесмен оставил краткий комментарий под публикацией о станции «Автово». Илон Маск дал оценку в виде смайлика «100».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте