Илон Маск прокомментировал станцию «Автово» в Петербурге

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал видео в соцсети X (бывшая Twitter), на котором показали станцию «Автово» петербургского метро. Аккаунт Culture Critic опубликовал видеообзор станции с комментарием: «This is what subway stations are supposed to look like» («Так должны выглядеть станции метро» — «Ъ-СПб»).

Бизнесмен оставил лаконичный комментарий — эмоджи «100», которое пользователями соцсетей принято воспринимать как одобрение и согласие. Публикация вызвала большое количество откликов, большая часть их которых положительные.

Станция «Автово» Кировско-Выборгской линии открылась в Петербурге 15 ноября 1955 года. Она известна благодаря архитектуре подземного вестибюля.15 декабря 2011 года Совет по сохранению культурного наследия внес станцию в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте