«У "Динамо" сумасшедшая атака»

12-й тур РПЛ стартует в субботу, 21 октября. Он может серьезно перекроить турнирную таблицу чемпионата. Пока вне досягаемости только лидер — «Краснодар». Южане опережают ближайшего преследователя, «Крылья Советов», на шесть очков. «Динамо» же (восьмое место) отстает от «Зенита» (третье место) всего на три очка. В субботу бело-голубые встречаются в Черкизове с «Локомотивом». Судьба второго места решится в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимает самарские «Крылья Советов». Шансы команд в 12-м туре спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с телеведущим, комментатором, экспертом «Лиги Ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Центральный матч тура — это, пожалуй, встреча «Зенита» и «Крыльев Советов». И в этот раз игры между субботой и воскресеньем поделили поровну, поэтому прикидывать расклады лучше в хронологическом порядке. Дерби «Локомотив»—«Динамо», на мой взгляд, должно получиться задорным. Здесь нет фаворита, по крайней мере, с точки зрения букмекеров. Коэффициенты почти равные: в «Лиге Ставок» победа «Локомотива» идет за 2,6, успех «Динамо» — за 2,75, ничью можно взять за 3,7. При этом 55% клиентов ставят на победу «Локомотива». И я, честно говоря, на стороне большинства. Мне кажется, «Локомотив», несмотря на все свои проблемы, в этой встрече явный фаворит.

— Я поспорю с этим. Да, я согласен с линией в «Лиге Ставок». На мой взгляд, это очень равный матч. Я посмотрел статистику последних встреч этих команд и отметил интересный момент: фактор чужого или своего поля не дает никакого преимущества. «Локомотив» и «Динамо» друг друга блистательно обыгрывают как дома, так и в гостях. Плюс текущее состояние команд также ни одной из них не дает преимуществ.

«Локомотив» вроде бы стабилизировался, сыгрался, оборона более или менее притерлась, понятно, на кого рассчитывать. Огромный выбор в атаке у Михаила Галактионова. Может быть, на фоне матчей сборной нам показалось, что Сергей Пиняев, Антон Миранчук, Максим Глушенков и прочие не такие уж суперфутболисты. Но сейчас они вернутся в российский чемпионат, и фланговая игра будет сумасшедшей у «Локомотива». Еще есть достаточно интересный ход, который практикует тренерский штаб в последних матчах, — это подъем в эту позицию номинальных защитников, это уже совсем другой стиль игры.

У «Динамо» точно так же: сумасшедшая атака, команда здорово играет. Правда, с реализацией есть проблемы, не забивают они столько, сколько нужно. Есть Николя Муми Нгамалё, есть Хорхе Карраскаль без забитых мячей, без голевых передач в последних матчах. Жоао Пауло Бителло постепенно вытесняет Федора Смолова из стартового состава. В общем, здесь все очень равно, на мой взгляд. Все закрутится, завертится и, скорее всего, приведет нас к задорному футболу с непредсказуемым и результативным исходом.

— Вариант «обе забьют» за 1,57 берем? Или, например, что будет три мяча или больше, за 1,7?

— Я думаю, три мяча и больше — это вполне реально. Потому что за прошлый год они 10 друг другу забили в двух матчах. Почему бы и нет?

— Кстати, Артем Дзюба стал амбассадором «Лиги Ставок», и на него появилось официальное пари на весь сезон. На то, что он забьет 10 или меньше мячей, можно поставить с коэффициентом 1,85, 11 или больше — с коэффициентом 1,9. Сейчас у Дзюбы три мяча. И поставить на то, что он забьет в субботнем дерби, можно с коэффициентом 2,65. А сможет ли он забить 10 голов за этот чемпионат?

— Сложно сказать. Дзюба сейчас, если посмотреть на стиль его игры и статистику, это больше футболист структурного развития атаки, подыгрыша, если хотите. Он по-прежнему, несмотря ни на что, один из лучших с точки зрения выигранных единоборств, у него лучший показатель среди нападающих. А вот результативность хромает, тем более мы называли большое количество более быстрых и интересных атакующих футболистов «Локомотива», которые готовы подхватить этот мяч, выигранный Дзюбой.

— Если говорить о других субботних матчах, один человек поставил 2,5 млн руб. на победу «Краснодара» над калининградской «Балтикой» на выезде. Коэффициент — 2,41, чистый выигрыш — 3,5 млн руб. Слишком рискованно?

— Я думаю, что с чемпионскими амбициями и в чемпионском графике такая команда, как «Краснодар», должна «Балтику» обыгрывать.

— И перейдем к воскресным встречам. «Зенит» и «Крылья Советов» — мне кажется, что фаворит тут очевиден, и это «Зенит» совершенно точно. Хотя есть люди, которые ставят на победу «Крыльев» в Санкт-Петербурге, их немного, всего 10%. 5% верят в ничью, и 85% заряжают на «Зенит». Коэффициент на победу действующего чемпиона — 1,56 в «Лиге Ставок». На успех «Крыльев» — 6,2, кстати, это самый высокий коэффициент на победу одной из команд вообще во всем туре. Если верить букмекерам, шансов у «крылышек» немного. Есть ли они вообще при таком «Зените»?

— Самара точно может одержать победу. Возможно, у команд не очень выгодная для «Крыльев» история противостояний, потому что в последние годы «Зенит» достаточно уверенно с самарцами справлялся. Но нынешние «Крылья» против нынешнего «Зенита», я думаю, вполне могут выстоять. Можем ли мы с уверенностью утверждать, что победа над довольно слабым «Сочи» в предыдущем туре является признаком того, что некий миникризис «Зенита» преодолел? На мой взгляд, нет. А что касается самарцев, то отрезок блистательной атакующей игры, который они демонстрировали совсем недавно, в своих лучших проявлениях в Санкт-Петербурге может зенитовцев в тупик поставить.

— Самый распространенный счет, на который больше всего ставок делается, — 2:0 в пользу «Зенита» с коэффициентом 7. Очень бы не хотелось в это верить. 25 мячей забила Самара, самый результативный клуб. «Обе забьют» в «Лиге Ставок» можно взять за 1,78, мне это нравится больше. Веселым будет матч с точки зрения результативности?

— Я думаю, что да, потому что обе команды играют в достаточно агрессивный футбол. Опять же, если посмотреть статистику, большую часть мячей и «Зенит», и Самара забивают в первые полчаса своей игры. То есть расчет идет на то, что интенсивное, агрессивное, быстрое начало и пропущенный гол заставит соперника раскрыться. Поэтому я посоветую поискать вариант с быстрым голом в этой игре в первые или вторые 15 минут. По крайней мере, на такие варианты бывают хорошие коэффициенты. И подобный быстрый гол и игру вскроет, и приведет нас к желаемому результату «обе забьют».

— Озвучу еще один коэффициент: «тотал больше 2,5» идет за 1,69. На мой взгляд, неплохой вариант. Также многие ставят на Матео Кассьерру, а забивает он чуть ли не в каждом матче. А я предлагаю перейти к матчу «Спартак»—«Пари НН». «Лига Ставок» дает на их победу коэффициенты 1,73 и 5,2 соответственно. Оборона «Нижнего Новгорода» может остановить «Спартак»?

— Конечно, может. Если бы все было так очевидно, команды не имели бы одинаковое количество очков и не соседствовали бы в турнирной таблице. Мы понимаем, что кубковый матч, в котором они сыграли 5:4, это скорее исключение из правил, и я ожидаю не очень результативный поединок. Единственный момент — «Нижний» довольно-таки плохо играет в гостевых матчах, по-моему, всего лишь один гол они забили. И гостевые матчи команда Сергея Юрана посвящает исключительно разрушению игры соперника, подавлению его лучших качеств, и я думаю, что «Нижний Новгород» этим будет заниматься в матче против «Спартака».

А у «Спартака» что подавлять? Командной игры, на мой взгляд, особенно нет, какой-то четкий стиль тоже вырисоваться не успел, а мы его уже критикуем. Поэтому, по большому счету, вся атакующая игра «Спартака» заточена на исполнительское мастерство двух-трех футболистов: Тео Бонгонда, Квинси Промес и Александр Соболев. Попал, забил, обыграл — все хорошо, все будет.

— Кстати, говорят, что Соболев и Абаскаль помирились, и сейчас Абаскаль выпустит Соболева, и Соболев забьет один, а то и два гола. Насколько это реальное развитие событий?

— Очень реальное, мы знаем огромное количество примеров в мировом футболе, когда конфликт футболиста и тренера не в отрицательную, а в положительную сторону сказывался на игре футболиста. Но, опять же, кто забьет «Нижнему Новгороду», от кого ждать эти голы в составе «Спартака»? Средняя линия малорезультативна. Данил Пруцев, Роман Зобнин, Виктор Мозес практически не забивают. И снова возвращаемся к этой троице — Бонгонда, Промес и Соболев — вот те, кто может забить.