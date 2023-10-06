В Петербурге уменьшилось на 40% количество корпоративных банкротств

За 9 месяцев в Петербурге было признано несостоятельным 341 предприятие, что на 39,2% меньше, чем за такой же период прошлого года. По этому показателю город занимает третью строчку после Москвы (1,17 тыс.) и Московской области (358), следует из данных Федресурса. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Снижение количества банкротств соответствует общей федеральной тенденции. В целом по стране за три квартала 2023 года были признаны несостоятельными пять тыс. компаний, что на 29,8% меньше, чем за период с января по сентябрь прошлого года. По словам экспертов, на ситуацию повлиял правительственный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредитором, которые действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

Тем не менее, статистические данные говорят о том, что ожидается рост банкротств в будущем. За девять месяцев этого года кредиторы разместили на Федресурсе 23,5 тыс. обязательных уведомлений о намерении признать несостоятельными своих должников. Это число почти в три раза больше показателей прошлого года.

По количеству банкротств физических лиц Петербург занимает шестую строчку по результатам девяти месяцев. За период с января по сентябрь 2023 года несостоятельными признаны 8 тыс. человек, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

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