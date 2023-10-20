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Сети фастфуда рассказали о поставках мяса в рестораны Кубани на фоне АЧС

После вспышки африканской чумы свиней поставки мяса в магазины Краснодарского края существенно снизились. Как следствие, цены на мясную продукцию, в том числе на курицу, напротив, резко возросли. «Ъ-Кубань» узнал, испытывают ли сети фастфуда трудности с поставками мяса в местные рестораны.

Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

«Объемы поставок в рестораны Краснодарского края сохраняются на необходимом уровне»,— отметили в пресс-службе компании «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России).

В компании подчеркнули, что изменений в меню не произошло. Все позиции сохраняются на прежнем уровне.

В пресс-службе «Вкусно и точка» также заявили, что у сети нет проблем с поставками мясной и куриной продукции в Краснодарском крае. Это связано с тем, что компания не сотрудничает с региональными поставщиками.

«Ъ-Кубань» также направил запрос в сеть бургерных «Краснодарский парень». Однако оперативно получить ответ не удалось.

Татьяна Ручкина

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