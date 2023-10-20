УФАС и арбитраж разберутся с продажей самарской подстанции фирме из Оренбурга

АО «Самарская сетевая компания» направило в арбитражный суд Самарской области и УФАС Воронежской области иск о признании недействительными результатов торгов по продаже трансформаторной подстанции. Аукцион на покупку объекта вместе с другим энергоснабжающим оборудованием на площадке бывшего Самарского подшипникового завода выиграла Виктория Студеникина, которая действовала на основании агентского договора в интересах ООО «АФИНА» из Оренбуржья. Об этом сообщает АО «ССК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно выписке из ЕГРЮЛ, передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, не является видом деятельности ООО "АФИНА". Велика вероятность, что предприниматели, претендующие на владение одной из стратегически важных подстанций Самары, не имеют квалифицированного персонала и опыта эксплуатации данного оборудования»,— говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, к указанному оборудованию «через электрические сети, обслуживаемые "ССК" присоединена значительная часть Кировского, Промышленного и Советского районов города». При этом, по данным энергетиков, компания из Оренбуржья не значится в официальном реестре из территориальных электросетевых организаций Самарской области на сайте регионального минЖКХ. В АО «ССК» считают, что передача оборудования с напряжением 110 тыс. В «в руки неспециализированной организации может повысить риски надежности энергоснабжения примыкающего района города».

Ранее в региональное УФАС поступили жалобы на закупку по зимнему содержанию автомобильных дорог. Однако антимонопольная служба сочла их необоснованными.

Георгий Портнов