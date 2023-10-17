УФАС признало необоснованными жалобы по зимнему содержанию дорог в Самарской области

Самарское УФАС признало поступившие жалобы на закупку по зимнему содержанию автомобильных дорог необоснованными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Жалобы на действия регионального минтранса в антимонопольный орган поступили ООО «Лидер» и ООО «Экодом». По мнению первого заявителя, при проведении конкурсов на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения заказчик установил неправомерный срок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог в Самаре и области. Речь идет о участке Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от М-5 «Урал», мостовых переходах «Кировский» и «Фрунзенский», ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинском шоссе (от моста через р.Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжском шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), трассе Волжский – аэропорт Курумоч, а также дорогах в южной части региона. Минтранс установил пятимесячный срок выполнения работ, хотя срок исполнения обязательств по контракту должен составлять не менее полугода. Заявители также отметили, что министерство в извещении не установило предельное значение по опыту, который подлежит оценке.

Сотрудники УФАС по Самарской области не установили нарушений закона о контрактной системе и признали жалобы ООО «Лидер» и ООО «Экодом» необоснованными.

На сегодняшний день процедура по вышеуказанным торгам на сайте госзакупок возобновлена.

Андрей Сазонов