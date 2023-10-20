В Кремле не следят за судьбой задержанной журналистки с гражданством США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Журналистку, у которой есть гражданство США и России, задержали за то, что она не зарегистрировалась как иноагент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алсу Курмашева во время заседания суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Алсу Курмашева во время заседания суда

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим»,— заявил Дмитрий Песков на брифинге.

У Алсу Курмашевой есть американское и российское гражданство. Она живет в Праге с мужем и детьми. В Россию журналист вернулась в мае по семейным обстоятельствам.

По данным «Радио Свобода», в первый раз журналистку задержали в аэропорту Казани 2 июня, когда она собиралась уехать из страны. Как сообщило издание, американский и российский паспорта у Алсу Курмашевой конфисковали, после чего оштрафовали, поскольку она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства.

Задержали Алсу Курмашеву 18 октября. Она проходит подозреваемой по статье о неисполнении обязанностей иноагента (ч 3 ст. 330.1 УК РФ).

Согласно этой статье журналистка должна была добровольно зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», поскольку, по данным следствия, она собирала сведения в области военно-технической деятельности России. По данным «Татар-Информ», следствие считает, что журналистка получила информацию о мобилизованных преподавателях татарстанского вуза, чтобы использовать эти сведения при подготовке «альтернативных аналитических материалов» для «проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний».

По этой статье Алсу Курмашевой грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствовало об аресте журналистки на 1,5 месяца. Однако суд решил продлить ее задержание на 72 часа, до 23 октября.

По данным «Татар-Информ», журналистке также могут предъявить претензии за издание книги, которая в негативном свете выставляет военную операцию России на Украине.

Подробнее читайте в материале «Задержание вместо паспорта».

Анастасия Ларина