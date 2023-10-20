Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил КПП «Рафах»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш (третий слева)

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Антониу Гутерриш (третий слева)

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

Генсек ООН прибыл в Рафах с целью отследить доставку первых гуманитарных грузов в сектор Газа через КПП. Отмечается, что египетская спецтехника уже пересекла границу и приступила к ремонту дорожно-транспортного полотна со стороны сектора Газа, разрушенного в ходе израильских авиаударов.

КПП «Рафах» — это единственный пункт пропуска на границе между сектором Газа и Египтом. 10 октября после израильских авиаударов по КПП «Рафах» переход через границу был закрыт. Власти Египта опасались наплыва палестинских беженцев.

Позже стороны договорились открыть КПП для иностранных граждан, палестинцев с двумя гражданствами и гуманитарных грузов. Однако Израиль не прекратил огонь, и пропускной пункт так и не открыли. В среду президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились открыть гуманитарный коридор через КПП «Рафах» в пятницу.

Подробнее — в материале «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Александра Горошилова