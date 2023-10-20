Свыше 8 тысяч единиц нелегального оружия изъяли в России в первом полугодии

Российские правоохранительные органы изъяли из нелегального оборота более 8 тыс. единиц оружия и взрывчатки в первом полугодии, сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам объединенной коллегии и российского и белорусского надзорных ведомств, прошедшей в Нижнем Новгороде в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оборот нелегального оружия стал одной из главных тем обсуждения коллегии. Генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил сохранение высоких рисков поставок оружия, в том числе, из зоны спецоперации на Украине. Поэтому российской и белорусской сторонам необходима координация усилий по нивелированию этой угрозы, пресечению действующих и новых каналов поставки оружия, подчеркнул господин Краснов.

Также коллегия обсудила вопросы противодействия нелегальной миграции. В первом полугодии в России пресекли 22,9 тыс. преступлений в этой сфере. «Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, необходимы дальнейшее усиление контроля за миграционными процессами, реализация принципа неотвратимости ответственности за организацию нелегальной миграции, совершенствование институтов обеспечения безопасности. Все это требует скоординированных совместных действий правоохранительных органов и прокуратур двух стран», — отметили в Генпрокуратуре РФ.

Владимир Зубарев