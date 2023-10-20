Коллегия Генпрокуратур России и Белоруссии состоится в Нижнем Новгороде

Генпрокуроры России Игорь Краснов и Белоруссии Андрей Швед прибыли в Нижний Новгород, где 20 октября состоится объединенная коллегия двух ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает Генпрокуратура РФ, стороны обсудят прокурорский надзор в сфере борьбы с преступлениями иностранных граждан и лиц без гражданства, а также вопросы взаимодействия по предупреждению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Объединенная коллегия Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии – совещательный орган, проводится с 2008 года. Последнее заседание состоялось в Бресте в октябре 2022 года.

Владимир Зубарев