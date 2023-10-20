Компьютерную академию в Пушкине оштрафовали за работу без лицензии

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга выявила автономную некоммерческую организацию по дополнительному образованию, осуществляющую свою деятельность без лицензии. Она оказывает услуги по IT-обучению, сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в отношении руководителя организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без получения лицензии).

По результатам рассмотрения дела с участием прокурора руководитель учреждения был оштрафован, а фактическое устранение нарушений поставлено на контроль.

По данным «Ъ-СПб», речь идет об АНО ДПО «Компьютерная академия топ Пушкин». Организация, расположенная на Малиновской улице в городе Пушкин, работает с 2008 года и позиционирует себя как один из крупнейших провайдеров профессионального компьютерного образования в России и за рубежом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что одна из управляющих компаний с недействующей лицензией начисляла жильцам плату за ЖКУ в Выборгском районе Петербурга.

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