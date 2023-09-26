Управляющая компания с недействующей лицензией начисляла петербуржцам плату за ЖКУ

Жители одного из ЖК в Выборгском районе Санкт-Петербурга получали квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг, несмотря на то, что у управляющей компании больше не действовала лицензия, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Надзорный орган осуществил проверку исполнения норм законодательства РФ при начислении платы за ЖКУ управляющей компанией ООО «Московский квартал». Сотрудники выявили, что лицензия на деятельность у компании была прекращена, однако с начала 2023 года жители дома 118 на проспекте Тореза продолжали получать квитанции.

«Прокуратура района в адрес организации внесла представление, в котором также поставила вопрос о перерасчете платы жильцам. Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Пулковская усадьба» по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, сотрудники компании незаконным образом получили право на управление 113 домами в Московском районе и рассылали квитанции жильцам, при этом не оказывая никаких услуг.

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