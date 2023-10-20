Песков: Кремль не следит за делом задержанной в Казани журналистки Курмашевой

Кремль не следит за делом журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается упомянутой вами представительницы, мы, к сожалению, не в курсе, абсолютно за этим не следим»,— отметил господин Песков.

Как писал «Ъ-Казань», гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. Позже ее оставили в ИВС до 23 октября.

"Ъ-Казань"