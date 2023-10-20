Журналистку Курмашеву оставили в ИВС до 23 октября

Советский райсуд Казани продлил срок задержания на 72 часа для журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой.

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Таким образом, она будет находиться в изоляторе временного содержания до 13:00 23 октября.

Заседание по избранию меры пресечения для госпожи Курмашевой по инициативе следствия было закрыто от прессы.

По его итогам адвокат подозреваемой Эдгар Матевосян сообщил «Ъ-Казань», что следствие просило арестовать задержанную на 1,5 месяца, но прокуратура заявила о необходимости предоставить дополнительные материалы по делу.

Представитель надзорного органа отказался пояснять «Ъ-Казань» причины.

Алсу Курмашева, по словам адвоката, вину не признает.

Как писал «Ъ-Казань», гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («неисполнении установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ»).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"