В Астраханской области экс-глава сельсовета получила второй приговор за полгода

В Астраханской области суд вынес приговор бывшей главе администрации МО «Аксарайский сельсовет» Сандугаш Бейсовой. Женщину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2016 года по декабрь 2021-го муниципальная служащая требовала от подчиненной отдавать премии. Таким образом глава сельсовета получила больше 700 тыс. руб.

Также следствие нашло еще одну жертву поборов. От еще одной подчиненной в течение четырех лет фигурантка получила больше 260 тыс. руб.

Злоумышленницу вычислили сотрудники региональных СКР и УФСБ. 16 октября судья Красноярского районного суда Астрахани Вера Бусарова приговорила астраханку к двум годам принудительных работ с лишением в течение трех лет права занимать определенные должности.

В картотеке дел на сайте суда содержится информация о том, что 31 мая та же судья вынесла в отношении Сандугаш Бейсовой и Сагынгали Умерщиева приговор по делу о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Тогда суд выяснил, что в 2017 году чиновница заключила госконтракт на оказание услуг корпоративной безопасности с родственником. С февраля по декабрь того же года подсудимые составляли и подписывали документы о работах, которые фактически не исполнялись. Сообщник Бейсовой получил за это 260 тыс. бюджетных рублей. Фигурантам дали штрафы, сумму не уточняли.

Дарья Васенина

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