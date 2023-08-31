Астраханский суд освободил от колонии виновную в мошенничестве чиновницу

Вступил в законную силу приговор Красноярского районного суда Астраханской области в отношении бывшей главы Аксарайского сельсовета Сандугаш Бейсовой и ее подельника Сагынгали Умерщиева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Суд установил, что в 2017 году будучи чиновницей, фигурантка заключила госконтракт с родственником на оказание услуг корпоративной безопасности. С февраля по декабрь того же года подсудимые составляли и подписывали документы о работах, которые фактически не исполнялись.

В качестве оплаты за не оказанные услуги мужчина получил 260 тыс. руб. — такой ущерб граждане нанесли муниципальному бюджету. Действия подсудимых следствие квалифицировало как мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Судья Вера Бусарова назначила подсудимым наказание в виде штрафов. Их размер не сообщается.

Никита Маркелов

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