Уборку территорий в Металлострое и Понтонном за 38 млн рублей выполнит ООО «Гарант»

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга определила подрядчика для уборки территорий в восьми кварталах поселка Металлострой и 39-и кварталов поселка Понтонный. Контракт на сумму 37,9 млн рублей будет подписан с компанией ООО «Гарант», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику, в рамках договора, необходимо будет выполнять в Металлострое и Понтонном механическую и ручную уборку. Речь идет территориях, не имеющих ведомственную принадлежность.

ООО «Гарант» зарегистрировано в 2005 году в Петербурге. За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере более 90 млн рублей при чистой прибыли 787 тыс. рублей. В портфеле госзаказа компании значатся 787 выигранных контрактов на общую сумму 868,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на вывоз снега в семи районах Петербурга направят 135 млн рублей.

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