Начался процесс по делу об изъятии земли у экс-главы кассационного суда

В пятницу, 20 октября, Октябрьский районный суд Самары начал рассмотрение иска Генеральной прокуратуры России об изъятии земли на Первой просеке у ООО «Хорс». Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 6kas.sudrf.ru Фото: 6kas.sudrf.ru

Ранее сообщалось о том, что ООО «Хорс» аффилировано бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову. Разбирательство касается территории площадью 3,7 га.

Этому предшествовал арест земельного участка на острове Поджабный, который принадлежит Александру Ефанову. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при приватизации земли площадью 40 га ООО «Эра», совладельцем которого в прошлом был сын экс-председателя суда Иван Ефанов. В постановлении суда указано, что, по данным следствия, участок земли является объектом преступного посягательства и получен в результате преступных действий.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Эра" преступных действий».

Георгий Портнов