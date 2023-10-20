В Воронеже суд приговорил к реальным срокам участников банды рэкетиров

Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил к лишению свободы в колониях строгого и особого режимов на сроки от 8 до 14 лет семерых участников организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у бизнесменов. Как сообщили в областной прокуратуре, один из осужденных признан особо опасным рецидивистом.

Речь идет об уголовном деле против Станислава Блащенко, Олега Григорьева, Сергея Казьмина, Вячеслава Попова, Станислава Сухоносенко, Александра Федотова и Алексея Чалова. Все они признаны виновными в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), а Федотов — еще и в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Как установил суд, мужчины в 2017–2019 годах пытались завладеть имуществом и деньгами представителей малого бизнеса, фермеров и самозанятых граждан. По данным обвинения, несогласных избивали и вынуждали передавать активы силой. «До момента задержания злоумышленники успели совершить преступления в отношении трех потерпевших на сумму более 1,5 млн руб. В феврале 2019 года преступники были задержаны в результате совместной операции сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что четверо из участников преступной группы ранее были неоднократно судимы. После их задержания СМИ называли Алексея Чалова «правой рукой» вора в законе Олега Плотникова, умершего в середине 2021 года.

Уголовное дело рассматривалось в суде почти два года. Судя по картотеке дел, с апреля по сентябрь 2021-го исследование материалов приостанавливалось из-за того, подсудимый скрылся.

Чем известен Алексей Чалов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Наркодельцов Воронежа взяли с поличным».

Сергей Толмачев

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