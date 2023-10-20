СвЖД на два дня ввела дополнительные «Орланы» до парка «Оленьи ручьи»

Свердловская железная дорога (СвЖД) ввела на два дня дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург — Михайловский завод. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, финальные рейсы будут совершены 28 и 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Поезда №7011/7012 курсируют с промежуточной остановкой в Бажуково — на ближайшем пункте к природному парку «Оленьи ручьи». 28 и 29 октября «Орланы» отправятся из столицы Урала в 08:13, а прибудут в Бажуково в 10:50. В обратную сторону поезд отправится в 17:26. Прибытие в Екатеринбург — в 20:11.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, ранее СвЖД сообщила, что «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» будет курсировать до 22 октября по выходным и праздничным дням.

Полина Хабарова

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