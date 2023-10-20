«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как крупнейшие российские компании помогают в подготовке новых специалистов в рамках проекта «Передовые инженерные школы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Многие международные компании покинули российский рынок. В итоге вновь был взят курс на импортозамещение, в том числе и в образовании. Для создания современных технологий необходимы кадры. Для их подготовки на базе вузов в соответствии с целями национального проекта «Наука и университеты» создаются передовые инженерные школы. Всего в стране их 30. Кадры там готовят совместно с индустриальными партнерами, а это более 40 крупнейших компаний. Среди них, к примеру, СИБУР, «Северсталь», «Росатом», говорит руководитель методического центра «Передовых инженерных школ» Георгий Тихомиров:

«Они входят в совет этой школы, направляют преподавателей во все передовые инженерные школы. Активно обновляются материальные базы, включая компьютерный парк: новые приборы, новые установки. Где-то создаются learning factory — это небольшие производственные линии. Все это делается с участием и под заказ целого пула индустриальных партнеров. При этом, конечно, во всех программах присутствует элемент импортозамещения, технологии развиваются, мы можем даже говорить об импортоопережении. Тут очень важно давать палитру компетенций, системный взгляд на жизненный цикл всего продукта индустриального партнера. Это и умение коммуницировать, и IT-подготовка, без которой сегодня никакой инженер не может справиться, реализовывать свои конкретные задачи. То есть речь идет как о soft skills, так и о hard skills».

Как ожидается, «Передовые инженерные школы» будут готовить инженеров различного профиля — в области искусственного интеллекта, промышленной экологии, авиационной и ракетно-космической техники и многих других.