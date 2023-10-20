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Коммерсантъ FM
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ФСБ предупредила о случаях кражи данных у сотрудников госучреждений

Пресс-служба ФСБ сообщила о случаях мошенничества, когда неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют предоставить данные сотрудников госучреждений. Затем эти данные используют для кражи денег и шантажа.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, «применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях», мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Затем они связываются в мессенджерах с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные и данные о доходах их сотрудников.

После мошенники связываются с работниками госучреждений и, используя методы психологического воздействия, заставляют жертв переводить им деньги, брать кредиты или продавать свое имущество.

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