Ярославский министр ЖКХ прокомментировал переход акций «ТГК-2» государству

Рисков для Ярославской области из-за перехода акций ПАО «ТГК-2» государству по решению суда в правительстве области не видят. Об этом сообщил министр ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков на заседании комитета облдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На заседании комитета депутат Вадим Канашкин поинтересовался у министра ЖКХ Алексея Рябченкова, как проходит изъятие акций ПАО «ТГК-2» в пользу государства и какие есть риски для области и жителей.

«Я разговаривал с руководством, они пока здесь не видят даже перехода никакого: как работали, так и работают. Поэтому я не вижу сейчас рисков»,— прокомментировал господин Рябченков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский суд Ярославля по иску генпрокуратуры решил обратить более 80% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Владельцы акций пытались обжаловать решение суда, но ярославский облсуд подтвердил его законность. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «Кипр упустил акции».

Алла Чижова