Первая мебельная фабрика в Петербурге увеличила выручку на 35%

Выручка Первой мебельной фабрики в Санкт-Петербурге за III квартал текущего года выросла до 1,95 млрд рублей. Этот показатель больше аналогичного периода 2022 года на 35%, сообщили «Ъ-СПб» в компании 20 октября.

Кроме этого, фабрика также увеличила уровень загрузки производства: с 70% до 80%. Рост произошел за счет увеличения розничных продаж и корпоративных заказов, пояснили в компании.

За девять месяцев 2023 года объем продаж Первой мебельной фабрики также вырос на 35%. При этом 64% (1,24 млрд руб.) от всей выручки пришлось на розничных покупателей, остальные 710 млн рублей — это корпоративный сегмент.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Первая мебельная фабрика и Смольный договорились о строительстве нового производства за 1,1 млрд рублей.

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