Курянина оштрафовали за демонстрацию экстремистских татуировок на коленях

Житель Пристенского района Курской области Николай Васильев оштрафован на 2 тыс. руб. за публичную демонстрацию символики экстремисткой организации (ч.1. 20.3 КоАП РФ, до 15 суток ареста для граждан). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что Николай Васильев демонстрировал жителям деревни Яковлевка Пристенского района свои колени с татуировками, «пропагандирующими идеологию организации «АУЕ», признанной в России экстремистской».

В суде курянин подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении, и признал вину в содеянном. Нужно ли ему будет сводить татуировки, суд не уточняет.

В августе за аналогичное преступление в Орле наказали участника боевых действий.

Алина Морозова

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