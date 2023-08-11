В Орловской области участника боевых действий оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики

Малоархангельский райсуд Орловской области привлек местного жителя, являющегося участником боевых действий, к ответственности за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, до 15 суток ареста). Об этом сообщила пресс-служба суда, не называя имя правонарушителя. Однако в картотеке суда указано, что 9 августа по этой статье было вынесено наказание Сергею Афонину. Такое решение принял судья Роман Соколов.

В постановлении о назначении наказания сказано, что в июле 2023 года правоохранители обнаружили страницу Афонина в соцсети «ВКонтакте», на которой он в октябре 2020 года разместил символику признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В августе сотрудник отдела МВД по Малоархангельскому району составил в отношении Афонина протокол об административном правонарушении.

В ходе заседания подсудимый не признал вину в совершении административного правонарушения. Он подтвердил, что размещал указанную символику на своей странице в соцсети, но заявил, что не пользуется ей с 2021 года и не имеет доступа к ней, а, значит, не может удалить опубликованные ранее материалы.

Суд принял во внимание, что доступ к странице во «ВКонтакте» можно восстановить, поэтому посчитал, что подсудимый не принял достаточных мер для удаления запрещенной символики. Кроме того, некоторое время после ее публикации он пользовался своей страницей, что не стал отрицать.

Судья Соколов учел смягчающие обстоятельства в виде участия подсудимого в боевых действиях и военных наград, а также — его семейного положения. В связи с этим Афонину было назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

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Алина Морозова

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