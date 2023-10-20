Реконструкцию ливневки в Липецке оценили в 2,4 млрд рублей

В Липецке на реконструкцию городской ливневой канализации протяженностью 272,6 км потребуется 2,4 млрд руб. Стоимость работ рассчитана в ценах 2021 года, сообщили в горсовете о итогам заседания комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.

Основные мероприятия по строительству и реконструкции сети определены, включены в «Схему водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2035 года». При этом в ближайшие три года средства на обновление ливневки в городском бюджете не предусмотрены.

Город обеспечен ливневой канализацией примерно на 45-50%. В этом году на ее содержание было выделено почти 11 млн руб. На эти средства были проведены очистка 144 дождеприемных и смотровых колодцев с промывкой труб, ремонт 30 смотровых колодцев с заменой люков, стеновых колец и плит, замена решеток, стеновых колец и плит на 49 дождеприемных колодцах.

В 2024 году на 11,3 млн руб. планируется очистить 290 дождеприемных и смотровых колодцев с промывкой водоотводных труб общей протяженностью 5,9 км, устроить 60 м пластиковых водопропускных труб, отремонтировать 50 смотровых и 85 дождеприемных колодцев.

Начальник муниципального учреждения «Управление благоустройства г. Липецка» Дмитрий Пушилин рассказал, что из года в год протяженность ливневки увеличивается, однако ее состояние «не улучшается». Он добавил, что «хотелось бы привлекать дополнительное финансирование и принимать какие-то решения».

«В настоящий момент много работы проводится по очистке ливневой канализации. Основные работы сейчас мы проводим на улицах Фрунзе и Маршала Неделина. Три недели там работаем, нужно еще десять дней на то, чтобы очистить ливневку от скопившегося в ней большого количества мусора и ила. Есть еще несколько точек в городе, которые подвержены подтоплению, в первую очередь, отрабатываем их»,— рассказал господин Пушилин.

О проекте модернизации сетей водоснабжения и водоотведения, а также очистных сооружений Липецка в рамках концессии читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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