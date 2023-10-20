Беглов предложил добавить на закупку трамваев в Петербурге 33 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подготовил поправку к корректировке бюджета на 2023 год, где заложено перераспределение средств комитета по транспорту. Глава города предложил увеличить на 33 млн рублей средства, выделенные на покупку трамвайных вагонов для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс».

Как сообщает «Закс.ру», перераспределить данные средства планируется с работ, связанных с пассажирскими перевозками на общественном наземном транспорте. Какие именно это работы, в документе не уточняется.

Также поправкой предлагается сокращение средств на строительство трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Предполагается, что общая сумма уменьшения должна составить более 10 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Горэлектротранс определил подрядчиков для реконструкции кабельных и контактных сетей для троллейбусов и трамваев в нескольких районах Петербурга за 1 млрд рублей.

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