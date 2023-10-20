«Газпром трансгаз Томск» завершил ремонт газопровода на Сахалине

«Газпром трансгаз Томск», который принадлежит «Газпрому» (MOEX: GAZP), завершил ремонт на участке газопровода от берегового технологического комплекса (БТК) «Киринское» до головной компрессорной станции (ГКС) «Сахалин» протяженностью 139 км. Об этом сказано в сообщении на сайте компании.

Дефектный участок на газопроводе обнаружили во время диагностики в июле. Его восстановлением занимались более 50 специалистов, работы, как сказано в материале пресс-службы, шли в круглосуточном режиме.

«Работы на газопроводе БТК "Киринское" — ГКС "Сахалин" проходили в период его ежегодной плановой остановки. Несмотря на затяжной дождь и сильный ветер, газовики справились с поставленной задачей»,— приводит пресс-служба слова директора Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов Сергея Шешукова.

Проект «Сахалин-3» объединяет три лицензионных участка углеводородного сырья: Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. Газ «Сахалина-3» является основной ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Петр Бузлаев