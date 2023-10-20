«Дочка» петербургского СЗРК выкупила два лота на вылов крабов за 15 млрд рублей

ООО «Дальневосточная краболовная компания» (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге) выкупила на торгах Росрыболовства два лота на вылов краба на общую сумму 15,2 млрд рублей.

Как сообщает специализированный портал Fishnews, ДВКК приобрела право ловить синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Начальная цена каждого договора долей составила по 7,6 млрд рублей. Помимо этого компания суммарно выкупила по 11,11% квот на вылов обыкновенного краба-стригуна в Северо-Охотоморской подзоне и камчатского краба — в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

По договору ДВКК должна построить два крупных логистических комплекса.

Издание уточняет, что Дальневосточную краболовную компанию петербургский СЗРК зарегистрировал в марте 2022 года. По итогам прошлого года ДВКК показала убыток в 539 тыс. рублей, выручки у компании не было.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петербурга оштрафовали на 11 млн рублей за вылов почти тонны камчатского краба.

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