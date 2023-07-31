Петербуржца оштрафовали на 11 миллионов рублей за вылов почти тонны камчатского краба

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 10,8 млн руб. рыболову из Санкт-Петербурга, который выловил не менее 753 камчатских крабов в Баренцевом море. Об этом 31 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск о ловле был направлен первым заместителем военного прокурора Северного флота. Суд установил, что в апреле 2021 года мужчина на побережье Кольского залива Баренцева моря в Мурманске вылавливал камчатского краба, который признан в России ценным видом биоресурса. Крабов он хранил в ангаре на улице Колхозной в деревне Вартемяги. Вес клешней крабов, которые хранились в мешках, составил 809 кг. Суд заключил, что такой объем получился после разделки не менее 753 крабов. Мужчину признали виновным в нарушении правил и требований рыболовства (ч.2 ст.8.17 КоАП РФ).

Сумма штрафа составила 10 млн 819 тыс. руб. Как рассказали в пресс-службе, один камчатский краб в расчете стоил 7184 руб. Суд также удвоил сумму за каждого краба, поскольку вылов велся в запрещенном месте. Мужчина также выплатил госпошлину в 60 тыс. руб.

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