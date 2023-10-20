Суд арестовал мэра Тулуна на два месяца

Кировский районный суд Иркутска по ходатайству регионального управления СКР заключил под стражу до 1 декабря нынешнего года мэра Тулуна Юрия Карих. Как сообщает пресс-служба управления СКР по Иркутской области, мэру предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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«По версии следствия, в 2019 году мэр Тулуна вместе с подчиненными разработали и реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении. Следствием предъявлено обвинение в мошенничестве еще пяти фигурантам уголовного дела, в числе которых бывшие председатель и начальник отдела по жилью КУМИ администрации города Тулуна»,— уточняют в пресс-службе регионального управления СКР.

В областной прокуратуре «Ъ» сообщили, что в отношении двоих фигурантов судом вынесен «запрет определенных действий», с трех остальных «следственные органы взяли подписки о невыезде». Сумма ущерба, нанесенного действиями мэра и его сообщников, оценивается в 4 млн руб.

Ранее сообщалось, что Юрий Карих был задержан 16 октября. При этом уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья региональное управление СКР возбудило 2 октября. В этот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступал с опровержением задержания мэра.

Влад Никифоров, Иркутск