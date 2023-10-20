Свердловская область вошла в топ регионов по числу жертв мошенников

Свердловская область заняла седьмое место среди регионов России по уровню мошеннической активности. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ. Так, на Урале проживают 3,2% жертв мошенников в стране.

На первом месте находится Москва, где находятся 20,4% людей, пострадавших от действий преступников. На втором месте Московская область (8,5%), а на третьем — Санкт-Петербург (6,6%).

Соотношение женщин и мужчин среди «жертв» оказалось примерно одинаковым. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). При этом молодежь стала больше попадаться на уловки мошенников — доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8%.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин включил Свердловскую область в число регионов с самым высоким уровнем преступности среди мигрантов.

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