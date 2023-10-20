Бастрыкин заявил о высоком уровне преступности среди мигрантов на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин включил Свердловскую область в число регионов с самым высоким уровнем преступности среди мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также наиболее привлекательными для миграционных потоков он назвал Московский регион и Санкт-Петербург, Иркутскую и Новосибирскую области, Краснодарский край.

Он также представил собирательный портрет преступника-мигранта, описав его как выходца из стран СНГ в возрасте от 22 до 45 лет, который имеет только начальное образование, плохо владеет русским языком, а также мало знает о российской культуре и законодательстве.

Александр Бастрыкин заявил, что угрозу для местного населения представляют образующиеся этнические анклавы, а также назвал проблемой недостаточное законодательное регулирование миграционной сферы в России.

Генпрокуратура по итогам 2022 года зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. Число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП. 8 октября в Госдуму внесли законопроект, который запрещает мигрантам работать в медучреждениях, аптеках, школах, а также в сфере такси и грузоперевозок.

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