ФСБ задержала трех человек за диверсии на объектах РЖД в Белгородской области

Управление ФСБ России по Белгородской области возбудило уголовное дело о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) в отношении трех молодых людей, подозреваемых в поджогах объектов АО РЖД в городе Старый Оскол.

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе управления ФСБ, личности подозреваемых были установлены оперативниками ведомства вместе с региональным УМВД и белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. С помощью сравнительной генетической экспертизы предметов, изъятых на местах поджогов, сотрудники правоохранительных органов получили данные о причастности к диверсиям трех человек: два из них родились в 2002 году, третий — в 2003-м.

В УФСБ уточнили, что подозреваемым вменяется также умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По ходатайству следствия они заключены под стражу, их имена не раскрываются. «Установлено, что организатор поджогов получал задания на их совершение от неустановленного лица, использующего аккаунт в интернет-мессенджере Telegram»,— добавили в ведомстве.

В начале года суд в Белгородской области вынес приговор по уголовному делу о попытке диверсии. Местные жители Александр Турьянский и Георгий Зеленин получили по три с половиной года строгого режима за планы повредить железную дорогу, по которой ходят военные эшелоны.

Сергей Толмачев, Воронеж