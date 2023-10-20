Тепло в дома жителей Туапсе начнут подавать 1 ноября
В Туапсе отопительный сезон начнется 30 октября – в этот день тепло подадут в социальные объекты. В домах жителей города отопление появится 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Фото: pixabay.com
В публикации говорится, что местному филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» рекомендовали начать подачу тепла в социальные объекты в течение суток с указанной выше даты, в дома горожан – в течение пяти суток. Потребители в свою очередь должны будут обеспечить необходимые условия для включения отопления. Это касается УК, ТСЖ, социальных учреждений.
В Краснодаре отопительный сезон начался 16 октября. Пока что тепло подают по заявкам.
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