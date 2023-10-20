Акции VK на открытии торгов упали на 17%

Стоимость акций VK (MOEX: VKCO) на фоне возобновления торгов акциями компании на Мосбирже (MOEX: MOEX) упали на 17%. Это следует из данных торгов на сайте биржи.

В начале торгов 20 октября акции VK упали до отметки 550 руб. (–17,42%). По данным на 10:30 мск, снижение замедлилось, стоимость бумаг составила 622 руб.

Сегодня, 20 октября, Мосбиржа начала торги акциями компании в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомиляции. Торги глобальными депозитарными расписками VK на Мосбирже остановили 19 сентября из-за перерегистрации компании.

Петр Бузлаев