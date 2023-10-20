Популярность винного туризма в Темрюкском районе за год выросла на 60%

Турпоток на винодельческие предприятия в Темрюкском районе за прошедший период 2023 года составил 28 тыс. человек, что на 60% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Частные винодельческие хозяйства и компании по выпуску продукции предлагают туристам экскурсии, дегустации, мастер-классы и другие мероприятия.

«Всего Темрюкский район ежегодно посещают около 1,6 миллиона гостей, загрузка номерного фонда в летний курортный сезон-2023 составила 87%»,— говорится в сообщении.

Ранее во Всемирную организацию винного туризма (GWTO) были приняты ГК «Абрау-Дюрсо», геленджикская винодельня «Шато де Талю» и ялтинский центр винного туризма Winepark by Mriya. Компании стали первыми винодельческими предприятиями — участниками GWTO в России.

Анастасия Донскова

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