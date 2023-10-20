Белгородский перевозчик мусора «Экотранс» отбился от банкротства

Арбитражный суд Белгородской области прекратил дело о банкротстве транспортировщика мусора ООО «Транспортная компания "Экотранс"». Решение суда еще не опубликовано.

С иском о банкротстве компании весной обратилось белгородское управление Федеральной налоговой службы. Сумма долга составила 33,2 млн руб.

Глава «Экотранса» Николай Шеин пояснил «Ъ-Черноземье», что компания выплатила долг в рамках этого дела: «Но есть другие задолженности перед налоговой». Их размер он предпочел не уточнять.

Ранее «Экотранс» был одним из подрядчиков местного регионального оператора по обращению с отходами. Компания вывозила мусор из Белгорода и Старооскольского городского округа. Однако в конце 2022 года «Экотранс» не смог получить новые пятилетние контракты на эту работу.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мусор собрался в одной компании».

Александр Прытков

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